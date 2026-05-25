Муж с женой и подруга их сына погибли в ДТП под Тюменью

Три человека погибли и семь с травмами доставлены в больницу после столкновения Toyota Camry и Mitsubishi Delica в Тюменском округе на 16-м километре трассы Тюмень-Омск.

Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу.

Погибли водитель и пассажирка Mitsubishi, жители пос. Андреевский, их 18-летний сын ранен, его подруга погибла. Все ехавшие в Toyota получили различные травмы, доставлены в больницу.

Движение на автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

Прокуратура Тюменского округа по данному факту организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.