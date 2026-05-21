Ялуторовский молочный комбинат празднует 90-летие

Девяностолетний юбилей Ялуторовского молочного комбината – настоящий символ трудолюбия, верности традициям и преданности выбранному делу. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя коллектив предприятия со знаменательной датой.

Губернатор Александр Моор:

Комбинат прошел большой путь. В годы войны он бесперебойно обеспечивал фронт и тыл продукцией. Она была особенно востребована в госпиталях. Сухое молоко с маркой ялуторовского завода поставлялось и в осажденный Ленинград. За свой самоотверженный труд в 1943 году коллектив был удостоен переходящего Красного Знамени Государственного комитета обороны СССР.

Предприятие входит в число лидеров производства молочных продуктов в Тюменской области. Его продукция востребована не только в нашем регионе, северных округах, других субъектах РФ, н и экспортируется в государства Центральной Азии, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

У предприятия не только славное прошлое, экономически стабильное настоящее и перспективное будущее: в ближайшие годы компания " Логика молока" в модернизацию производства, строительство завода сырков намерена вложить 6,2 млрд рублей.

Генеральный директор компании "Логика молока" Якуб Закриев:

Молочный комбинат "Ялуторовский" уже 90 лет обеспечивает уральские и сибирские регионы качественными и востребованными молочными продуктами. Но чтобы сохранять лидерство, необходимы автоматизация и внедрение современных технологий. Мы начали реализацию масштабной инвестиционной программы, которая позволит расширить производственные мощности, внедрить технологии роботизации, освоить новые виды продукции. Это обеспечит растущий спрос на молочную продукцию как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Губернатор поблагодарил ветеранов и трудовой коллектив за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие региона. Александр Моор вручил работникам молочного комбината "Ялуторовский" награды за добросовестную работу и пожелал им новых успехов на благо Тюменской области и страны.