Питание тюменских школьников организовано с учетом их предпочтений

Питание в школах организовано таким образом, что родители через электронные сервисы из предлагаемого списка блюд могут сами формировать меню для ребенка, в том числе для аллергиков, детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью предлагаются индивидуальные меню. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской гордумы при обсуждении информации администрации города об организации питания в школах в 2025 году.

В прошлом году в городе было два поставщика питания, с этого года добавился третий. Коррекционные учреждения обеспечивают питанием сами. В школах города работают 94 буфета. В семи школах старшеклассники питаются по принципу шведского стола.

Директор департамента образования Ольга Тренина напомнила депутатам, что в начальной школе все дети бесплатно получают горячее питание, также бесплатно питаются школьники льготных категорий. В 2025 году горячим питанием было охвачено 98,4% обучающихся. Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью питаются по индивидуальным меню. Для детей с сахарным диабетом и аллергией тоже организовано специальное питание. В 2025 году индивидуальное меню получили 1 255 ребят.

Вариативность меню особо оценил депутат Владимир Сбитнев. Он выразил признательность за введение безлактозного меню, учет аллергенов. "Родители могут подбирать блюда для ребенка в соответствии с особенностями его здоровья. Приятно, что в наших школах дети едят полезную и качественную пищу", — подчеркнул он.

Дмитрий Ошурков заострил внимание на эстетике блюд. "Важно уделять внимание не только пользе блюд, но и их внешнему виду, создавать необычные и привлекательные для детей форматы подачи, чтобы повысить интерес школьников 1–4 классов к питанию", — уверен депутат.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко напомнила о результатах опроса, который был проведен в 2025 году. "Примерно 17 тысячам школьников и родителей задали вопрос, удовлетворены ли они качеством питания. 90% ответили положительно. Это показатель того, что данное направление развивается в образовательных учреждениях", — рассказала Елена Бойко.

Резюмируя заседание, председатель комиссии подчеркнула, что система школьного питания в Тюмени постоянно совершенствуется, меняются подходы, ведется поиск новых решений. Все вопросы, связанные с организацией питания, находятся на постоянном контроле комиссии думы и администрации города.