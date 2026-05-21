Тюменским дачникам на 20% улучшили связь

ПАО "МТС" увеличила емкость сети и улучшила покрытие LTE, благодаря этому в районе садовых товариществ "Надежда", "Незабудка", "Хрустальный" на Салаирском тракте, "Романтик" на Тобольском тракте, "Мелиоратор", "Строитель" и "Лесная сказка" на Велижанском тракте скорость мобильного интернета на территориях ряда СНТ в среднем выросла на 20%, сообщили в пресс-службе компании.

Емкость сети также возросла в СНТ "Рассвет" на Ялуторовском тракте, коттеджном поселке "Зеленые холмы" у села Кулаково на Ирбитском тракте. В этих локациях расположены летние дачи, а также частные дома, в которых тюменцы живут круглогодично. Сеть LTE стала доступна в СНТ "Весна", "Восход" и "Лебедушка".

Анастасия Михайлова, директор МТС в Тюменской области: