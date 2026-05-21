В экопарке "Боровое" провели соревнования на катамаранах для участников СВО и их семей

В Тюменской области, в экопарке "Боровое" состоялись соревнования на катамаранах для участников СВО и членов их семей. Мероприятие прошло в рамках проведения Всероссийского спортивного фестиваля "Сила России". Организаторы – региональная команда сторонников партии "Единая Россия" и активисты "Надежного тыла".

Поприветствовал собравшихся спикер облдумы, председатель Совета сторонников партии "Единая Россия" Фуат Сайфитдинов. Он пожелал командам настоящего спортивного азарта и побед. По итогам заплывов глава регионального парламента вручил всем дипломы и призы.

Испытать себя, свои силы, поучаствовать в мастер-классе по основам управления парусным судном и просто покататься на катамаранах на базу отдыха приехали 80 человек, из них более 40 детей. Среди них семья Бухариных. Мадина и Ильяс – участники спецоперации. За отвагу, самоотверженность и личное мужество оба награждены медалью Жукова. Познакомились Мадина и Ильяс в госпитале, где Ильяс находился после ранения, а Мадина работала там медсестрой. Ребята с удовольствием приняли участие в соревнованиях, по итогам заплыва заняли почетное второе место.

Делясь впечатлениями, Мадина поблагодарила руководителя проекта "Надежный тыл", сопредседателя Совета сторонников партии "Единая Россия" Анну Пирожок за такую прекрасную возможность поучаствовать в соревнованиях, побыть на природе, отключиться от работы. "Здесь мы встретили своего сослуживца, мы не виделись полгода. В 2022 году вместе убывали на службу. И тут такая замечательная возможность пообщаться, познакомились с его семьей. Очень здорово, что для нас организуют такие мероприятия", - высказала мнение Мадина. В настоящее время она – участница проекта "Боевой кадровый резерв", член Общественной палаты Тюменской области.

Площадку для проведения соревнований и отдыха участников СВО и их семей предоставило руководство эко-парка "Боровое", большую поддержку оказала общественная организация "Всероссийское общество инвалидов".

По словам спикера регионального парламента Фуата Сайфитдинова, марафон "Сила России" – акция, объединяющая всех. "Спортсмены, любители, люди с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО, их близкие – могут поучаствовать в соревнованиях, приобщиться к спорту, пообщаться с именитыми спортсменами. Особенно важно, что такие мероприятия поддерживают общественные организации. Сегодня мастер-класс по основам управления парусным судном провели инструкторы Всероссийского общества инвалидов", - отметил Фуат Сайфитдинов.