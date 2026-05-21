Сем человек пострадали в ДТП на трассе под Заводоуковском

"Лада" и "Хонда"-минивэн утром в четверг столкнулись на 120-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, 26-летний водитель "Лады", выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество второму автомобилю.

Ранения получили водитель и пассажир "Лады", жители села Новая Заимка, а также 48-летний водитель и четверо пассажиров "Хонды" - две женщины и двое мужчин. Предварительно, водитель на "Хонде" осуществлял перевозку пассажиров из Тюмени в село Казанское.

Обстоятельства ДТП. Выясняются.