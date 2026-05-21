Завод сырков за 3,8 млрд рублей построят на Ялуторовском молочном комбинате

Завод глазированных сырков компания "Логика молока" построит на молочном комбинате "Ялуторовский", старт проекту строительств дали гендиректор компании Якуб Закриев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом они сообщили на торжестве по случаю 90-летия комбината.

Новые мощности позволят производить 10,5 тыс. тонн сырков в год, а инвестиции достигнут 3,8 млрд рублей.

В своем выступлении Моор подчеркнул, что строительство завода и в целом развитие комбината для региона имеет большое значение, потому что это новые инвестиции, рабочие места и большая синергия для производителей молока. "Мы будем поддерживать наших инвесторов, поддерживать коллектив в этом развитии, поддерживать развитие агропромышленного комплекса", - сказал Моор, выступая перед коллективом предприятия.

Александр Тарасов, исполнительный директор компании "Логика молока":

В "Логике молока" 13 заводов, Ялуторовск - один из крупнейших, куда мы больше всего инвестируем. Крупнейший проект, и самый важный для нас в Ялуторовске - производство глазированных сырков Это растущий рынок, и нам важно создать производство здесь, в центральной части, чтобы мы снабжали не только западную часть России, ну и восточную. Кроме этого, мы делаем большой проект по расширению линии пастеризованного молока. В целом больше 6 млрд рублей инвестируем в предприятие, это создает больше 200 рабочих мест новых, что тоже важно и для наших людей, и для региона, и для компании в целом, поэтому будем инвестировать, будем делать технологичное производство, будем роботизироваться.

Молочный комбинат "Ялуторовский" основан в 1936 году и сегодня является одним из крупнейших заводов Сибири и России, способным перерабатывать около одной тысячи тонн сырого молока в сутки. Готовая продукция рализуется в домашнем регионе, в Югре и на Ямале, есть поставки в Восточную Сибирь и другие регионы России, а также в государства Центральной Азии, Китай и ОАЭ.