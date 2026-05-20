Суд оставил в силе штраф селянке за оскорбление в мессенджере

Бердюжский районный суд оставил в силе решение мирового судьи о привлечении жительницы села Бердюжье к административной ответственности за оскорбление в мессенджере. Женщина обжаловала постановление, однако суд не нашёл оснований для его отмены.

Согласно материалам дела, оскорбительные высказывания были сделаны в одном из популярных мессенджеров. Суд отметил, что подобные действия нарушают нормы общественной морали и могут повлечь за собой ответственность.