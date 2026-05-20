На Ямале появились новые комплексы фотовидеофиксации. Подсказываем, как их опознать

14:42 20 мая 2026
Сегодня на автодорогах округа начал работу мобильный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Передвижные комплексы будут установлены на ключевых маршрутах, включая Сургут – Салехард, а также на подъездах к Салехарду и Ноябрьску. Автомобили с фотовидеофиксацией, обозначенные оранжевыми проблесковыми маячками, будут дежурить ежедневно, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Как сообщает Госавтоинспекция Ямала, комплексы будут размещены в местах с высокой концентрацией ДТП, таких как подъезд от АЗС по ул. Автострадной в Лабытнанги, ул. Магистральная в Ноябрьске и ул. Мезенцева в Тарко-Сале. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

