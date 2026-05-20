На Ямале появились новые комплексы фотовидеофиксации. Подсказываем, как их опознать

Сегодня на автодорогах округа начал работу мобильный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Передвижные комплексы будут установлены на ключевых маршрутах, включая Сургут – Салехард, а также на подъездах к Салехарду и Ноябрьску. Автомобили с фотовидеофиксацией, обозначенные оранжевыми проблесковыми маячками, будут дежурить ежедневно, чтобы повысить безопасность на дорогах.
Как сообщает Госавтоинспекция Ямала, комплексы будут размещены в местах с высокой концентрацией ДТП, таких как подъезд от АЗС по ул. Автострадной в Лабытнанги, ул. Магистральная в Ноябрьске и ул. Мезенцева в Тарко-Сале. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru