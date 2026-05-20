Мошенники атакуют: тюменцам приходят фальшивые уведомления от налоговой

Жители Тюменской области стали получать электронные письма, которые выглядят как уведомления от Федеральной налоговой службы. В них сообщается о якобы имеющейся задолженности и предлагается срочно оплатить ее по QR-коду. Однако это мошенническая схема, предупреждает Департамент информатизации Тюменской области.

QR-код ведет на фишинговый сайт, который имитирует официальный портал. Пользователей просят ввести личные данные, включая номер телефона и реквизиты банковской карты. Вся информация попадает к злоумышленникам, что может привести к выводу денег с личных счетов, оформлению кредитов на имя жертвы и другим проблемам с законом. Специалисты призывают быть внимательными и не доверять подобным сообщениям.