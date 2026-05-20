Семь участников "Боевого кадрового резерва" трудоустроены в Тюменской области

Участник проекта "Боевой кадровый резерв" Никита Иванов будет работать инженером в региональной коммерческой компании в сфере строительства и инженерных систем, это уже седьмое назначение на должность в рамках проекта, сообщил губернатор Александр Моор.

Никита – один из самых молодых участников проекта. На спецоперации он служил в разведроте, в 150-й дивизии Южного военного округа. За боевые заслуги награждён Георгиевским крестом IV степени.

Как участник проекта Иванов попробовал себя в разных направлениях, в том числе в информационных технологиях, работал в комитете по информатизации города Тюмени. Но в ходе стажировки понял, что ему больше по душе специальность инженера. Определиться с направлением работы ветерану СВО помог грамотно выстроенный план стажировки и поддержка наставника – главы Тюмени Максима Афанасьева.