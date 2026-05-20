На тюменских дорогах установят больше камер фотовидеофиксации

На 16 процентов уменьшилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области за четыре месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Снижение числа смертельных ДТП зафиксировано на всех дорогах – федеральных, региональных, муниципальных. Очень важно поддерживать эту позитивную тенденцию, отметили участники заседания.

Начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер в своем докладе сообщил, что в первом квартале текущего года уже проведено 60 профилактических рейдов. В результате выявлено порядка 1 тысячи 400 водителей с признаками опьянения и более 1 тысячи 300 случаев управления транспортом лицами, не имеющими на это права.

"Аварийность на наших дорогах остается высокой. Основные причины ДТП с трагическими последствиями – превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения. Поэтому продолжим наращивать количество комплексов фотовидеофиксации. Сегодня на дорогах нашего региона действуют более 260 таких устройств – и стационарных, и передвижных. Они показывают свою эффективность, поэтому есть смысл увеличивать число камер", – резюмировал губернатор.