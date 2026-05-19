Более 133 миллионов пассажиров перевезли автобусы в Тюмени за 2025 год

Общественный городской транспорт в Тюмени развивается хорошими темпами: по городу курсирует около тысячи автобусов разной вместимости, их средний возраст - 5,9 лет, перевезено на них за прошлый год более 133 миллионов пассажиров. Информацию администрации Тюмени о создании условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах города депутаты Тюменской гордумы заслушали на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Замглавы Евгений Сорокин сообщил, что в 2025 году перевозка пассажиров осуществлялась по 134 маршрутам: 105 - городские и 29 межмуниципальные до садоводческих обществ. Протяженность маршрутной сети увеличилась на 13,5 км — до 683 км. В городе 1532 остановочных комплекса, в том числе 19 новых, 86 из общего числа "умные" остановки, в этом году таких установят еще 15. В СНТ 57 маршрутов, 39 из них круглогодичные — до любого можно доехать на общественном транспорте. При безналичной оплате проезд в автобусе стоит 37 рублей и 42 — за наличный расчет. 96,5% пассажиров выбирают дешевый вид оплаты. 2,759 млн пассажиров за год были перевезены по пересадочному тарифу. Сорокин также отметил, что подвижной состав обновляется, в подведомственном властям ПАТП за счет мер поддержки удалось решить кадровый вопрос — дефицита водителей сейчас нет. Все обращения и жалобы граждан отрабатываются. Количество ДТП с участием автобусов по отношению к 2024 году снизилось на 15%.

Депутат Александр Григорьев поинтересовался, какой процент перевозок пассажиров осуществляют коммерческие перевозчики. "Мы просматриваем рост числа коммерческих перевозчиков, они за прошлый год порядка 85 единиц техники обновили, приобретают дополнительную новую технику. Порядка 51% обслуживает наше акционерное общество, 49% - коммерческие перевозчики, и этот процент постоянно растет", — пояснил ситуацию Сорокин.

Дмитрий Елагин спросил, насколько точным является расписание автобусов на остановках. Сорокин пояснил, что при наличии электронного табло информация обновляется в режиме реального времени с учетом дорожной обстановки в городе. Там, где печатные аншлаги, при необходимости расписание можно уточнить на интернет-сервисах.

Дмитрий Ошурков выступил с предложением усилить профилактическую работу по повышению культуры вождения. Депутат заострил внимание, что в числе поступающих в администрацию города сообщений о работе общественного транспорта много тех, что касаются обслуживания пассажиров или нарушения правил их посадки и высадки.

"Каждое обращение граждан, касающееся качества предоставления услуг населению, рассматривается индивидуально. Если нарушение носит системный характер, проводятся совещания с участием представителей Общественной палаты города, профильного департамента и заместителя Главы, курирующего это направление, и принимаются соответствующие решения", — подчеркнул председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.