Транспортная прокуратура нашла нарушения на тобольских причалах

Тюменская транспортная прокуратура в преддверии навигации проверила исполнение законодательства в сфере функционирования водного транспорта на береговых объектах реки Иртыш. На нескольких участках промышленного порта Тобольского района отсутствуют отбойные устройства и границы причалов, что затрудняет швартовку грузовых судов и создает угрозу их повреждения.

"Собственникам портовых причальных сооружений внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства", - сообщили в прокуратуре.