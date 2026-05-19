Крупные банки снижают ипотечные ставки

В мае 2026 года российские банки совершили очередной этап снижения ставки по ипотеке, реагируя на изменения в денежно-кредитной политике ЦБ и рост спроса. В основном, это касается крупных финансовых организаций, а коррекция составляет – от 0,5 до 2 процентных пунктов. Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки впервые с июля 2024 года опустились ниже 20% и составили 19,93%.

По данным "ДОМ.РФ", к концу апреля средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки снизилась до 19,22%, а на вторичном рынке — до 18,84%. Так, ВТБ дважды за неделю улучшил условия по ипотечным программам – по рыночной и комбинированной ипотеке, а также снизил первоначальный взнос. Такие действия — часть общебанковского тренда. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года ставки могут упасть до 16–17%.

Снижение ставок уже привело к оживлению рынка. В марте 2026 года банки выдали 230 млрд рублей ипотеки, что на 37% больше, чем в марте 2025 года. Основным драйвером роста стала рыночная ипотека, выдачи которой увеличились на 326% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2026 году рыночные и льготные программы достигнут паритета.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ считает, что очередной этап смягчения условий повысит доступность именно вторичного жилья и стандартных квартир среднемассового сегмента.

Прогнозы на 2026 год предполагают более 5 трлн рублей новых ипотечных кредитов. Возврат массового спроса ожидается при ставках около 12%, а снижение до 9–10% может произойти не ранее конца 2027 года.