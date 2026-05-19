Сбер создаёт ERP будущего и готовится вывести продукт на рынок в 2027 году

Сбер разрабатывает собственную ERP-платформу нового поколения с AI-native архитектурой и планирует предложить её рынку в 2027 году. Российский рынок ERP-систем, по оценкам Сбера, может вырасти со 100 млрд рублей по итогам 2025 года до 120 млрд рублей к 2030 году. Потенциал рынка для новых ERP-решений от Сбера оценивается более чем в 20 млрд рублей. Об этом в ходе конференции ЦИПР-2026 рассказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

После ухода SAP российский рынок оказался перед необходимостью не просто заместить зарубежные решения, а переосмыслить архитектуру корпоративных систем. По словам Тараса Скворцова, Сбер сознательно отказался от идеи создавать "SAP 2.0" и выбрал путь разработки нового класса ERP-систем. Смысл проекта — не в замене одной учётной системы другой, а в создании основы автономного предприятия. В ней приложения сами анализируют контекст, строят процессы, запускают действия.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка:

Мы создаём не второй SAP, а ERP нового поколения. Сегодня бизнесу нужны гибкость, масштабируемость и AI, встроенный в основу системы, а не существующий как дополнительная функция. SberERP создаётся на базе собственной технологической платформы Platform V, микросервисной архитектуры и собственной суверенной LLM ГигаЧат, защищающей от влияния внешних рисков.

В основе новой ERP-платформы Сбера — GenAI-конструктор процессов. Он позволяет бизнес-пользователям самостоятельно собирать и адаптировать процессы без навыков программирования. В перспективе система сможет автоматически предлагать и выстраивать процессы на основе накопленного опыта.

Отдельный фокус Сбер делает на гиперавтоматизации бизнес-операций и процесса разработки ПО. В платформе развивается среда AI-агентов — цифровых сотрудников, которые берут на себя рутину.