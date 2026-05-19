Пособия на детей в Югре смогут получать только те, кто являются гражданами России более пяти лет

В Югре вводится ценз для получателей пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка — наличие гражданства РФ не менее пяти лет. Требование начнет действовать 1 апреля 2027 года. Корректировки направлены на справедливое распределение бюджетных средств и позволят поддержать большее количество семей с детьми, сообщили в правительстве округа.

Также решено, что незначительное превышение дохода семьи не будет поводом для отказа в едином пособии. Выплату назначат, если размер среднедушевого дохода семьи будет не больше 10% прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 22 мая и коснутся всех заявителей, подавших документы с начала года.

"Поправки сделают поддержку многодетных семей более доступной и гибкой. При этом она будет предоставлена тем, кто выбирает Югру как место для жизни в долгосрочной перспективе", - отимечают в правительстве.