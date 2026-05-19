Детсад в Ново-Комарово достроят к августу

Компания ТДСК завершает строительство детского сада на 520 мест в ЖК Ново Комарово. Готовность объекта уже высокая. Сейчас активно ведутся внутренние чистовые работы и благоустройство территории, сообщили в Главном управлении строительства ТО.

Заместитель гендиректора по строительству ТДСК Иван Черняев сообщил, что завершается покраска фасадов, на территории ведется благоустройство. К 20 июня июне компания намерена передать второй блок для установки оборудования в группами кабинетах. Окончание всех работ и передача должны состояться к 1 августа.

Объект строится по соглашению между Правительством области, администрацией Тюменского муниципального округа и компанией ТДСК. Застройщик за свой счёт возводит здание, а оснащение детского сада будет производиться уже за счёт регионального бюджета.