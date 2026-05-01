Более 30 тысяч тюменцев в Ночь музеев побывали на выставках

В Тюменской области подвели итоги всероссийской акции "Ночь музеев", - ее участниками стали более 30 тысяч человек, сообщили в информационном центре правительства региона.

Самой масштабной площадкой региона стала Тюмень. Среди необычных событий - в музейном комплексе им. И.Я. Словцова гостям представили "генеративный ковер" — уникальное полотно, спроектированное нейросетью "Кандинский" и сотканное на ишимской ковровой фабрике. Впервые к акции присоединилась Тюменская филармония с программой "Лаборатория звука" и концертом "Классика в восемь рук".

"Ночь музеев" — акция, приуроченная к Международному дню музеев, ее цель — популяризировать музейное дело, показать новые формы работы с аудиторией и привлечь в музеи молодежь. С 2015 года проводится при поддержке Минкультуры России.