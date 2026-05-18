В Тюмени пытаются уберечь детей и взрослых от купания в Туре и других водоемах

В Тюмени усиливают контроль в местах несанкционированного купания. На части водоемов уже дежурят спасатели, прошедшие подготовку к спасательным работам на водных объектах, владеющие приемами оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде, сообщили в администрации города.

Такая работа в городе проводится ежегодно.

С 17 мая на набережной у Заречного парка организовано патрулирование силами двух спасателей с 11:00 до 21:00. Их основная задача – предотвращать купание детей в реке Туре.

С 20 мая дежурства организуют на озерах Круглое, Нижнее Кривое, Липовое и Оброчное; обводненных карьерах Чистый и Утиный; карьере Лесной по адресу: Ялуторовский тракт, 11 км, стр. 1; и гидротехническом сооружении ТЭЦ-1 по улице Стартовой.

Все спасатели оснащены комплектом спасательного снаряжения для реагирования и оказания помощи, а также снабжены памятками с правилами безопасного поведения на воде.

"Уважаемые жители и гости города Тюмени, будьте осторожны при посещении водоемов, соблюдайте правила безопасности и не оставляйте детей без присмотра! Уважаемые родители, предостерегайте детей от купания в неустановленных местах и без вашего сопровождения!" - призывают горожан в администрации.