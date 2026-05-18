На Ночи музеев в Тюмени презентовали генеративный ковёр

В рамках Всероссийской акции "Ночь музеев" в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова состоялась презентация уникального произведения – генеративного ковра "Kandinsky: ковёр, сотканный голосами", созданного в рамках просветительского проекта "Нити Сибири". По завершении презентации работа была передана в фонды Тюменского музейно-просветительского объединения.
Проект стал знаковым событием на пересечении традиционного ремесла, музейной работы и современных технологий. Основой для создания ковра послужили отзывы посетителей выставки "Сибирский махровый ковёр", проходившей в Музейном комплексе И.Я. Словцова с августа 2025 по март 2026 года. На базе этих отзывов был сформирован промпт для нейросети Kandinsky от Сбера, которая создала цифровой эскиз будущего изделия.
В визуальном решении сохранены традиционные для сибирского ковроткачества цветочные мотивы и характерная цветовая палитра. При этом композиция дополнена элементами пузырьковой диаграммы – графическим отображением слов, наиболее часто встречавшихся в отзывах посетителей: "тепло", "добро", "память", "наследие", "спасибо". Так цифровая технология превратила человеческие эмоции и впечатления в художественный образ.
Эскиз был воплощён вручную мастерицами Сибирской ковровой фабрики в Ишиме. В процессе создания ковра было завязано более 150 тысяч узелков. Работа выполнена в технике традиционного тюменского махрового ковра, технология изготовления которого входит в перечень объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.
Первый генеративный ковёр в истории сибирского ковроткачества – совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения и Сбера. "Kandinsky: ковёр, сотканный голосами" стал частью музейной коллекции и новым символом диалога между традициями и современностью.
Светлана Сидорова, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения:
Сегодня музей становится территорией рождения новых культурных смыслов. Этот ковёр – уникальный пример того, как традиция продолжает жить и развиваться. В его основе – голоса наших посетителей, эмоции людей, память поколений и мастерство сибирских мастериц. Для нас особенно важно, что этот предмет поступает в музейные фонды как свидетельство времени, в котором культура и технологии не противостоят друг другу, а создают новое высказывание.
Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Благодарим Тюменское музейно-просветительское объединение и Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова за плодотворное сотрудничество! Наша совместная инициатива в первую очередь направлена на посетителей выставки, ведь именно их эмоции и впечатления легли в основу уникального генеративного ковра. Искусственный интеллект расширяет возможности, открывая новые горизонты для творчества и диалога между поколениями. Сибирский ковёр с узором от Kandinsky стал частью музейной коллекции и будет радовать посетителей на протяжении многих лет. Вместе с нашими партнёрами мы делаем важный шаг в будущее, где бережно храним традиции и смело открываем новые горизонты, создавая единое культурное пространство для всех.
