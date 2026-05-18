Из-за шашлыков и сжигания мусора тюменцы рискуют потерять от 10 до 20 тысяч рублей

17:00 18 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В тюменском СНТ "Липовый остров" сотрудники МЧС провели рейд по пожарной безопасности. Выявили два нарушителя: один житель готовил еду на мангале, другой сжигал мусор в бочке без дна. В условиях особого противопожарного режима, который продлен до 8 июня, гражданам грозит штраф от 10  до 20 тысяч рублей.

"Важно соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить открытый огонь. Основной причиной пожара является человек!" - напоминают тюменцам в официальном паблике региона.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026