Из-за шашлыков и сжигания мусора тюменцы рискуют потерять от 10 до 20 тысяч рублей

В тюменском СНТ "Липовый остров" сотрудники МЧС провели рейд по пожарной безопасности. Выявили два нарушителя: один житель готовил еду на мангале, другой сжигал мусор в бочке без дна. В условиях особого противопожарного режима, который продлен до 8 июня, гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
"Важно соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить открытый огонь. Основной причиной пожара является человек!" - напоминают тюменцам в официальном паблике региона.
