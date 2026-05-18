Моор поздравил музейщиков с их праздником

В Тюменской области работают 37 государственных и муниципальных музеев, каждый из них по-своему уникален, отметил в поздравлении с Международным днем музеев губернатор Александр Моор.

Богатейшие собрания созданы благодаря труду и таланту музейных работников, которые берегут наше наследие. Результат кропотливой работы – больше 1 000 экспозиций, которые в 2025 году посетили свыше трёх миллионов человек.

Александр Моор:

Музеи сейчас – не просто выставочные залы, а образовательные центры и интерактивные пространства. Не перестаём обновлять и переоснащать учреждения культуры. В этом нам помогают инструменты национального проекта "Семья". Только в этом году современное оборудование – интерактивные панели, мультимедийные системы, профессиональное освещение – получат шесть музеев, которые расположены в Тюмени, Ишиме и Ялуторовске. Поддерживаем и расширяем просветительские проекты. В регионе доступно бесплатное посещение музеев по "Пушкинской карте". Всё это помогает разнообразить культурную палитру региона и сохранить историю для будущих поколений.

Работникам музеев Моор пожелал вдохновения, успехов и новых проектов.