Эксперты Роскачества оценили перспективы тюменского виноградарства и виноделия

В 2025 году Ассоциация виноградарей и виноделов включила Тюменскую область в перечень виноградо-винодельческих зон России, в реестр Минсельхоза РФ были внесены первые 0,2 га виноградных насаждений. 16 мая эксперты "Винного гида России" (проект Роскачества) лично оценили потенциал первого тюменского виноградника.

Тестовый участок заложен в 2022 году на территории "Тюменского лесосеменного центра" у села Падун в Заводоуковском округе, в 2025 году из выращенного здесь винограда получили первую партию красного сухого вина.

Делегацию из Роскачества возглавила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. Экскурсию по хозяйству и дегустацию вина для столичных гостей провели совладелец центра Алексей Номеровских и региональный эксперт по виноделию, консультант центра Николай Ермаков. О поддержке проекта на муниципальном уровне сообщила глава Заводоуковского округа Светлана Касенова.

Алексей Номеровских поделился планами на масштабирование виноградника, строительство винодельни и производство до пяти тысяч бутылок вина в год.

Николай Ермаков, занимающийся виноделием с 2019 года, рассказал, что завершает обучение по программе "Управление винодельческим предприятием" в МФТИ и намерен реализовать свой бизнес-проект. В планах на ближайшее время - заложить виноградники в селе Заводопетровское Ялуторовского округа и запустить высокотехнологичную винодельню.

"Мы оценили состояние виноградника в Тюменской области, пообщались с владельцем и с виноделом, узнали о планах по развитию, дали свои рекомендации. Если Тюмень продолжит развиваться, будет идти большими шагами в плане строительства виноделен и лицензирования продукции - потенциал хороший", - резюмировала визит Олеся Латышева.

Эксперты Роскачества также отметили, что появление собственных виноградников открывает перспективы для энотуризма в регионе, а прошедшая в городе "Винная ярмарка России" подтвердила, что местные жители и гости столицы региона проявляют высокий интерес к российскому вину.

Татьяна Тихонова