Тюменцы за неделю перевели мошенникам 11 млн рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 31 житель региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 11 млн рублей.

2,6 млн рублей из обще суммы потеряла жительница Тюмени после звонка якобы работников Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств и оформления кредита они убедили ее перевести деньги на счет в банке.