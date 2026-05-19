Автоинспекция забрала у юного водителя его автомобиль

Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции на Московскои тракте в Тюмени задержали 17-летнего школьника, который на своем автомобиле катал друзей по району. Со слов юноши, машину он купил на свои деньги, вызванная мать заявила, что якобы не знала ничего о данной покупке.
Автоинспекторы выяснили, что автомобиль на учете в Госавтоинспекции не стоит, и эвакуировали ее на спецстоянку. Юноша привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без соответствующего права и за отсутствие регистрации транспортного средства.
Информация об инциденте передана в подразделение по делам несовершеннолетних.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru