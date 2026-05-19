Суд в Тюменской области взыскал с водителя 80 тыс рублей за сбитого лося

Исетский районный суд Тюменской области по иску департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания взыскал 80 тысяч рублей со сбившей насмерть лося.
Установлено, что в мае 2024 года на 189-м км автодороги Тюмень — Курган в границах Тюменского округа лось погиб в вследствие того, что женщина на Hyundai Matrix нарушила п. 10.1 ПДД РФ.
