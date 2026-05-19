Тюменцев зовут в Курган поработать волонтерами на форуме "Утро"

На молодежный форум Уральского федерального округа "Утро" набирают волонтеров с 18 лет. Мероприятие пройдет в Курганской области с 1 по 6 сентября.
Заявки принимаются до 15 июля. В команду форума ищут волонтеров пресс-службы, ассистентов мероприятия, волонтеров аккредитации и штаба, техников и координаторов питания.
Форум "УТРО" проходит по поручению Президента России под эгидой полномочного представителя Президента РФ в УФО Артема Жоги при поддержке Росмолодежи. Основная тема события - "Урал. Наследие, которое мы создаем".
