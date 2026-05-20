Тюменские школы перед каникулами повторят с учениками правила безопасного поведения

Меры по обеспечению безопасности детей на дорогах в преддверии школьных каникул на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Особое внимание – детям, учитывая, что впереди каникулы. Поручил проверить, как ребята усваивают полученные в школах навыки безопасного поведения, при необходимости провести дополнительные занятия, подключать родителей", – сообщил по итогам заседания Александр Моор.

Губернатор напомнил участникам совещания что ответственное отношение к правилам движения нужно воспитывать с детства.