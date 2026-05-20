Памятник героям войны вернется в Армизонский район по решению суда

Армизонский районный суд Тюменской области принял решение о восстановлении памятника участникам Великой Отечественной войны. Суд рассмотрел административное исковое заявление прокурора района, поданное в интересах неопределённого круга лиц, против администрации Армизонского муниципального округа.

В пресс-службе судов Тюменской области напомили, что памятник, который стал символом памяти о героях, был демонтирован ранее. Теперь, благодаря решению суда, он будет восстановлен, что позволит жителям района вновь почтить память тех, кто сражался за свободу и независимость страны.