Аграрии Тюменской области приблизились к "экватору" посевной кампании

09:48 21 мая 2026
Планы посевной кампании выполнены на 48,6% - это хороший результат, выше уровня прошлого года, сообщил данные на 20 мая замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

В департаменте АПК сообщили, что на 20 мая в регионе яровой сев зерновых, зернобобовых, технических и однолетних культур, картофеля и овощей проведен на 364,5 тысячи гектаров. Посажено 4100 гектаров картофеля и посеяно 690 гектаров овощей.

