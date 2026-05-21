В полуфинале конкурса наставников "Быть, а не казаться" участвуют 17 тюменцев

На участие во Всероссийском конкурсе наставников "Быть, а не казаться" в этом году поступило более 80 тысяч заявок со всей страны, в полуфинал вышли две тысячи, в их числе 17 тюменцев.

Полуфиналисты пройдут обучение и получат поддержку развития карьеры в сфере наставничества, возможность реализовать проекты в системе Росмолодежи.

По результатам трека участники представят жюри инициативы в 6 номинациях: "Быть примером"; "Наставник-лидер"; "Наставник на службе"; "СВОй наставник"; "Начинающий наставник"; "Опытный наставник".

"Первый полуфинал конкурса для Приволжского и Уральского федеральных округов пройдет в Тюмени. Выбор организаторов доказывает динамичное развитие института наставничества в нашем регионе, его востребованность и профессионализм. Будем ждать участников конкурса из 20 субъектов страны на нашей тюменской земле", – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Всероссийский конкурс "Быть, а не казаться" проводится с 2024 года по поручению президента РФ.