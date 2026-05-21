Тюменские муниципалитеты положительно оценили первые гастроли "Студвесны"

Гастрольный тур "Студвесны" проходит по городам Тюмеской области, победители фестиваля впервые отправились в муниципалитеты, чтобы показать концертную программу "Весна идет – весне дорогу!", в сети появились первые отклики.

Светлана Касенова, глава Заводоуковского округа:

Гастроли Студенческой весны, где собраны лучшие номера творческих направлений конкурса, начались именно с нашего города. Рада была приветствовать ребят. И еще более рада, что наши школьники, будущие студенты смогли увидеть, чем живет студенческое сообщество нашей области. Заводоуковские активисты "Движения первых" участвовали в этом конкурсе и будут представлять муниципалитет на гала-концерте. Традиционно искусство: театральное, танцевальное, музыкальное — неотъемлемая часть студенчества и возможность каждого молодого человека реализовать себя или попробовать свои способности в разных направлениях деятельности. В тюменских вузах для этого созданы все условия, а с появлением межвузовского кампуса возможностей у нашей молодежи станет еще больше!

"Выступления студентов гастрольного тура в каждом муниципалитете также прошли творческие лаборатории с мастер-классами для подростков и молодежи. После завершения гастрольного тура по Тюменской области концертная программа будет представлена на "Российской студенческой весне", которая пройдет в июне", - рассказали в департаменте молодежной политики региона.

У жителей и гостей Тюмени тоже есть возможность посмотреть лучшие номера танцевального, музыкального, театрального направлений, а также оригинального жанра, медиа и моды. Финальный концерт гастролеров пройдет 30 мая в 17.00 в ДК "Нефтяник". Причем бесплатно.