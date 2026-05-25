Памятник участникам и волонтерам СВО установлен в в парке Пограничников

В парке Пограничников города Тюмени появился памятник участникам и волонтерам СВО, на его открытии член общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", координатор волонтерских групп региона Наталья Мелкобродова подчеркнула, что это не просто памятник, это вечная память и слава, боль и тепло, символ благодарности тем, кто проливает кровь в зоне проведения специальной военной операции, оберегая наше мирное небо.

На памятнике есть QR-код, по которому можно перейти и узнать о вкладе бойцов и волонтеров в общее дело. Там же можно ознакомиться со всеми волонтерскими группами, которые участвуют в формировании гуманитарных грузов в зону СВО.

Директор городского департамента общественных проектов Вадим Файзулин подчеркнул, что волонтеры помогают поскорее прийти к победе: "Все вместе мы отстаиваем интересы нашей Родины. Символично, что этот памятник объединил все это".

Файзулин поблагодарил команду ветеранов-пограничников и меценатов за поддержку проекта, с его слов, памятник - это значимый шаг в развитии парка и в деле патриотического воспитания молодежи. В парке Пограничников его установска закономерна: отсюда каждый месяц уходят гуманитарные конвои на помощь защитникам.

В день открытия памятника председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов дал разрешение командиру 41-го конвоя взять курс в зону проведения СВО и доставить 250 тонн жизненно важного груза нашим бойцам.