Садоводы заметили появление чёрных гусениц на деревьях и кустарниках

Агроном тюменского Россельхозцентра Иван Григорьев рассказал, как побороться с черными опушенными гусеницами на паутинках и сохранить будущий урожай.

В последнее время наблюдается массовое отрождение гусениц непарного шелкопряда. Летом прошлого года бабочки этого вида сделали кладки на коре деревьев и кустарников. Погодные условия зимы позволили вредителю благополучно перезимовать.

Поэтому рекомендуется проводить в конце марта-начале апреля искореняющие обработки раствором мочевины с добавлением медного купороса. Теперь гусеницы в большом количестве начали питаться.

Чтобы избежать высокой степени повреждения листьев вредителем необходимо провести обработки, нацеленные на его уничтожение. Учитывая, что сейчас пора цветения плодово-ягодных насаждений, рекомендую применять биологические препараты, такие как Фитоверм или Лепидоцид. Это позволит сохранить пыльцу и не навредит насекомым-опылителям. После цветения советую применить препараты, действующим веществом которых являются перитроиды, например, Циперметрин. Это вещества контактного действия, при этом сохраняются на поверхности листьев и защищают растения до 20 дней при условии отсутствия осадков.

Ручной сбор малоэффективен ввиду большого количества вредителя. Кроме того, гусеницы непарного шелкопряда токсичны. При обработке не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, - сообщает АиФ-Тюмень.