Кандидатами на предварительном голосовании "Единой России" в Тюменской области стал 21 участник спецоперации

Предварительное голосование "Единой России" проходит с 25 до 31 мая, оно определит, кто представит партию в Единый день голосования в сентябре 2026 года на выборах в ГосДуму РФ и Тюменскую облдуму, сообщил губернатор Александр Моор.

Среди выдвинувших свои кандидатуры волонтёры, предприниматели, действующие депутаты, начинающие политики. Также среди кандидатов 21 участник спецоперации.

Предварительное голосование – это возможность для жителей Тюменской области напрямую повлиять на то, кто войдёт в итоговый список кандидатов от партии.

Чтобы отдать голос за одного или нескольких участников, избирателям нужно до 29 мая зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU через портал "Госуслуги".