Тюменцам рассказали о способах быстро справиться со стрессом с помощью дыхательных практик

Стресс — естественная реакция организма на напряжение, угрозу или перегрузку. О том, как с ним справляться с помощью дыхательных практик, рассказала семейный психотерапевт, супружеский коуч и ведущая терапевтических групп Эльвира Соколова.

По словам специалиста, когда человек сталкивается со стрессом, у него срабатывают гормональная и нервная системы — учащается дыхание, повышается пульс, напрягаются мышцы. При этом важно помнить, что это состояние не всегда приносит только вред.

— Стресс бывает и полезным. Например, эустресс, который мобилизует ресурсы и повышает мотивацию. Но есть и дистресс — это когда организм истощается из за чрезмерных нагрузок, долго остается в напряжении и не успевает возвращаться в состояние безопасности и расслабленности, — отмечает Эльвира Соколова.

Что делать, чтобы выйти из стресса

Дыхательные практики, по словам Соколовой, — это быстрый и доступный способ помочь нервной системе выйти из режима перегрузки. Через дыхание можно сигнализировать телу, что опасность миновала. Психотерапевт рекомендует три техники для ежедневного применения, - сообщает Мегатюмень.

1. Удлиненный выдох

Делаем вдох на 4 счета, затем медленный выдох — на 8. Повторять 2–5 минут.

— Когда вы удлиняете выдох, происходит активация парасимпатической нервной системы. Именно она отвечает за расслабление и восстановление. Постепенно замедляется сердечный ритм, снижается мышечное напряжение, — объясняет психотерапевт.

2. Квадратное дыхание

Здесь каждый этап длится 4 секунды: вдох → задержка → выдох → задержка. Выполнять 2–3 минуты. Техника помогает мозгу переключиться из режима тревоги в режим концентрации.

3. Дыхание с фокусом на теле

На вдохе мысленно нужно направлять внимание в тело — стопы, спину или грудную клетку. Далее на выдохе важно замечать опору под собой. Достаточно 3–5 минут.

— Возвращение внимания к телу помогает снизить уровень внутреннего напряжения и восстановить контакт с реальностью, с тем, что есть здесь и сейчас. Ведь стресс часто уводит человека в мысли и катастрофические сценарии, — подчеркивает Эльвира Соколова.