Тюменские онкологи спасли пациентку с агрессивным типом рака щитовидки

Тюменские онкологи выявили у пациентки анапластический рак щитовидной железы, провели по протоколу индукционную химиотерапию, во время курса химиолучевой терапии увидели прогрессирование онкологического процесса и после экстренного консилиума назначили иммунотерапию, которая в протокол не входила, но дала положительный эффект - уже после второго введения препарата опухоль визуально уменьшилась вдвое.

Подробности этого случая и исцеления, которое является уникальным для России, рассказали в "Медгороде".

К врачам 63-летяя женщин обратилась из-за осиплости голоса и крупной опухоли на шее. Изначально лечилась у врача по месту жительства, но после дообследования у неё выявили изменения в щитовидной железе, тромбоз внутренней яремной вены и подозрение на метастазы в грудные позвонки. В "Медицинский город" попала после лечения у сосудистого хирурга в связи с ухудшением общего состояния.

При первичном осмотре врачи заподозрили злокачественную опухоль щитовидной железы. Компьютерная томография подтвердила опасения: новообразование размером около 10 см прорастало в костные структуры, хрящ гортани, пищевод, сосуды шеи, мышцы дна полости рта, рукоятку грудины, средостение и поднижнечелюстные железы. На шее пальпировались множественные изменённые лимфоузлы, спаянные в конгломераты.

Из-за сдавления органов дыхания и затруднённого дыхания пациентку экстренно госпитализировали. Ей выполнили трахеостомию (создание отверстия в трахее для дыхания) и взяли расширенную биопсию опухоли. Гистологическое исследование выявило анапластический рак щитовидной железы. Во время лечения из-за роста опухоли пациентка не смогла принимать пищу через рот, и была установлена гастростома – трубка для питания.

Завотделением опухолей головы и шеи Медицинского города Динара Вонтлая:

Анапластический рак щитовидной железы - одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи с крайне неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3–5 месяцев.

После назначения иммунтерапии, пациентка лечилась два года. Новообразование полностью исчезло, остался лишь участок костной деструкции на уровне грудины. Женщина самостоятельно питается, дышит через нос и рот - живет без трубок, чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется. Последний контрольный осмотр прошёл в апреле 2026 года, признаков прогрессирования опухолевого процесса нет, сообщили в медцентре. Случай уникальный и уже описан в научной статье.

Рак щитовидки для Тюмени не редкость - в 2025 году 351 жителю региона был впервые поставлен такой диагноз.