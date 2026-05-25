Более 4 тысяч тюменцев с начала 2026 года трудоустроились через службы занятости

С 1 января по 20 мая 2026 года в службу занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 12 041 человек, трудоустроено 4 233 человека, сообщили в дептруда ТО.

В регионе 2,7 тысячи зарегистрированных безработных, уровень регистрируемой безработицы — 0,35%. Заявленных вакансий на 21 мая — 22 тыс. единиц. Из них 14,4 тыс. единиц в таких сферах, как строительство, образование, культура, спорт, организация досуга и развлечений; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение.