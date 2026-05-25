В Тюмени на день запретят продажу алкоголя

26 мая в школах Тюмени пройдут последние звонки, торговля алкогольной продукцией в этот день запрещена будет запрещена постановлением администрации города.

В ежегодные праздничные дни и дополнительные даты алкоголь не продаётся в розничных магазинах, супермаркетах и других торговых точках. Ограничение не распространяется на заведения общественного питания (кафе, рестораны, бары), где алкоголь реализуется для потребления на месте (18+).

Следующте безалкогольные дни в этом году 1 июня — Международный день защиты детей; 12 июня — День России; 27 июня — День молодёжи; 25–26 июля 2026 — День города Тюмени; 1 сентября — День знаний (или в день проведения массовых мероприятий, если дата изменена местными властями); 4 ноября — День народного единства.