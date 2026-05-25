Две школьницы получили травмы, когда на прокатном самокате не уступили дорогу машине

Прокатный электросамокат с двумя 14-летними школьницами и автомобиль "Киа" столкнулись вечером 24 мая на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Садовой в Тюмени. В результате ДТП обе девочки травмированы, сообщили в ГАИ ТО.

Предварительно, девушки на самокате, двигаясь по второстепенной дороге в прямом направлении, не уступили дорогу автомобилю, у которого было преимущество в движении. Обстоятельства выясняются.

"Это уже не первый инцидент, когда дети берут прокатные электросамокаты со своих аккаунтов и попадают в ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции обратились за разъяснением в прокатную организацию", - отметили в ГАИ.