ВТБ и "Магнит" запустят совместный платежный сервис

ВТБ и "Магнит" объявили о запуске стратегического партнерства в сфере платежей и электронной коммерции. Компании планируют создать платежный сервис на базе приложения ритейлера, выпустить совместную банковскую карту и интегрировать витрину доставки продуктов в мобильное приложение банка. Потенциальная аудитория проекта оценивается в 80 млн человек — это совокупная клиентская база двух компаний.

До конца мая сервис заработает в девяти регионах, затем его планируют масштабировать на всю страну в течение нескольких месяцев. В проекте будет использоваться инфраструктура партнерских логистических сервисов.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила, что объединение инфраструктуры банка, ритейлера и логистических партнеров позволит обеспечить широкий охват пользователей. По словам генерального директора группы "Магнит" Евгения Случевского, компания рассматривает финансовые сервисы как одно из новых направлений развития бизнеса.

На российском рынке уже запускались совместные проекты банков и торговых сетей, однако они в основном ограничивались бонусными программами и начислением баллов. Новый проект предполагает объединение платежей, программы лояльности и e-commerce в одном пользовательском сценарии.