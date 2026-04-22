В Тюмени наградили муниципальных служащих

21 апреля, в День местного самоуправления, за многолетний добросовестный труд и за заслуги в развитии местного самоуправления несколько тюменцев получили награды. Вручил их председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы Степан Киричук.

За заслуги в развитии местного самоуправления благодарностей ВАРМСУ удостоены Ирина Коростелева - заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени, и Ирина Горбунова - председатель комитета по юридической работе управы Центрального округа.

"За профессионализм и значительный личный вклад в развитие местного самоуправления Благодарственным письмом Совета муниципальных образований Тюменской области отмечен Константин Морев - ведущий инженер квартальной инспекции отдела квартальной инспекции МКУ "Служба заказчика по благоустройству ВАО города Тюмени", грамотой Совета муниципальных образований Тюменской области – Екатерина Шишкина, ведущий специалист отдела документационного обеспечения управления по организационной работе управы Восточного округа. Я благодарен своим коллегам за работу. Мы вместе – на правильном пути служения", - сообщил глава города Максим Афанасьев.