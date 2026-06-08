Тюмень примет первый форум "Патриоты России"

Форум "Патриоты Урала" благодаря поддержке президента России вышел на новый уровень - 22 августа, в День государственного флага, в Тюмени пройдет первый форум "Патриоты России", сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Жога.

Подготовка к мероприятию идёт полным ходом, программа верстается, регистрация на форум откроется позже.

На форуме будет несколько направлений, одно из них - про ресоциализацию военнослужащих при помощи творческих инструментов. "Очень много ребят как на фронте, так и после возвращения домой раскрывают свои творческие способности: сочиняют стихи, пишут песни. Так они проживают события страны и сохраняют память об СВО для следующих поколений", - отметил Жога.