Председатель тюменского Союза десантников ушел из жизни

Ушёл из жизни Григорий Григорьев, ветеран войны в Афганистане, председатель Совета Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников", сообщили в комитете по делам национальностей ТО.

"Человек высокой чести, мужества и беззаветного служения Отечеству. Григорий Григорьевич посвятил свою жизнь защите интересов страны, патриотическому воспитанию молодёжи, поддержке ветеранов и сохранению боевого братства. Его знали и уважали как настоящего патриота, надёжного товарища и человека с большим сердцем. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.