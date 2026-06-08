Запрет на посещение лесов продлили в Тюменской области до 28 июня

Особый противопожарный режим и введенный с ним запрет на посещение лесов в Тюменской области продлены до 28 июня, сообщил губернатор Александр Моор.

"Продлеваем ограничение в рамках особого противопожарного режима. С начала весны уже произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара, поэтому мера вынужденная. Напоминаю, что в условиях особого противопожарного режима также запрещено сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники", - сообщил Моор.

За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Выявлено более 170 нарушителей противопожарного режима.