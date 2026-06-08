Митрополит Димитрий освятил новый храм в Иевлево

Фото - пресс-служба Тобольской митрополии.

Митрополит Димитрий 7 июня освятил новопостроенный храм в честь Архангела Михаила села Иевлево Ярковского округа, а затем совершил в нем Божественную литургию, по ее окончании вокруг храма был совершен крестный ход

Храм построен на месте утраченного в советский период храма в селе Иевлево Ярковского муниципального округа, а затем совершил в нем Божественную литургию.

В благодарность за труды по восстановлению храма митрополит Димитрий наградил медалью 400-летия Тобольской епархии депутата Госдумы Николая Брыкина и старосту прихода Светлану Щеткову. Благодарственные письма выручил Вячеславу Пахомову Александровичу, Марине Пахомовой, Евгению Золотухину, благодарственные письма благочинного - Дмитрию Коновалову и Сергею Архипову, сообщили в пресс-службе Тобольской митрополии.