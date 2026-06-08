Спрос на выездной сервис Сбера в Тюменской области вырос почти на четверть

Более 7 тысяч жителей Тюменской области воспользовались выездным сервисом Сбера в первом квартале 2026 года. Это почти на четверть больше, чем в январе-марте прошлого года. Среди самых популярных услуг, для получения которых клиенты заказывают выездной сервис, — доставка детских, дебетовых и кредитных СберКарт. На них приходится 90% заявок.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Нам важно, чтобы клиенты могли получать необходимые услуги в удобное время и в удобном месте. Наши выездные менеджеры также помогают оформить образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки, подключают к подписке СберПрайм. Корпоративные клиенты с выездными менеджерами открывают расчётные счета, получают ключи электронной подписи и бизнес-карты. Выездной сервис — бесплатный, и мы рады, что он делает жизнь людей комфортнее и помогает экономить ресурсы.

Узнать, доступен ли выездной сервис Сбера в вашем городе, и оформить заказ на встречу с менеджером можно на сайте Сбера по ссылке, в мобильном приложении СберБанк Онлайн или по номеру 900.