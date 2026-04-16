ЖКХ: коммунальной и энергетической инфраструктуре Тюмени паводок не грозит

Коммунальная и энергетическая инфраструктура Тюмени надежна защищена от подтоплений, ее готовность к возможному паводку накануне проверили директор департамента ЖКХ ТО Семён Тегенцев и замглавы Тюмени Александр Ильин.
Тегенцев и Ильин посетили объекты жизнеобеспечения в пойменной части реки Туры.
Станцию первого подъёма Метелёвских водоочистных сооружений защищает вал, высота которого более 11,5 метров. Рисков подтопления специалисты "Росводоканал Тюмень" не видят. Насосное оборудование имеет резерв, а электрохозяйство поднято над уровнем насосной станции. Рисков подтопления трансформаторной подстанции и питающих центров в районах Метелёво, Березняки и Казарово не зафиксировали. Объекты, размещённые ниже пиковых отметок, защищены дамбами. Специалисты СУЭНКО и "Россети Тюмень" ежедневно мониторят уровень и динамику подъёма воды в реках региона.
Семён Тегенцев:
Мы знаем каждый объект, который на сегодняшний день может быть подвержен затоплению. Предприняты необходимые меры для того, чтобы минимизировать последствия. В круглосуточном режиме работает региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.
В зоне пристального внимания департамента находятся объекты ЖКХ и энергетики юго-восточной части Тюменской области, где в прошлые периоды фиксировали рекордный уровень паводка. На текущий момент ситуация контролируемая, рисков возникновения нештатных ситуаций нет, подчеркнули в департаменте ЖКХ ТО.
