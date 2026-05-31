С сентября 2026 года в России начнёт действовать новый профстандарт для инструкторов автошкол

Новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, утвержденный Министерством труда начинает действовать в России с 1 сентября.

Согласно документу, обучать вождению теперь смогут только специалисты с дипломом педагога. Помимо этого, мастера производственного обучения будут обязаны досконально знать устройство автомобиля, уметь устранять неисправности и иметь подтвержденный водительский стаж не менее трех лет. Ранее для этой работы было достаточно любого среднего или высшего образования и краткосрочных курсов.

Нововведение призвано кардинально изменить подход к подготовке будущих водителей, сделав упор на психологию и методику преподавания.

"Теперь инструктор должен быть не только человеком, который хорошо водит, но и специалистом, который понимает методику обучения взрослого человека", — пояснила к.ю.н., доцент и директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.

Новый стандарт будет действовать до сентября 2032 года, сообщает АиФ-Тюмень.